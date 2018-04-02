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Общество

Кыргызстанцы могут помочь. Для пострадавших в пожаре в Кемерово открыты счета

Для помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» открыты расчетные счета. Об этом сообщили в Посольстве России в Кыргызстане.

По их данным, в учреждение поступают обращения граждан о возможности оказания помощи. В связи с этим посольство сообщает банковские реквизиты для добровольных пожертвований в рублях и иностранной валюте.

Для рублевых перечислений:

ИНН 4200000630

КПП 420501001

ОКОНХ 97410

ОКПО 02286354

ОКТМО 32701000

БИК 043207001

р/с 40101810400000010007

Отделение Кемерово, г.Кемерово.

УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)

БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180.

Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня»).

Напомним, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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