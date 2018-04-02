Аутизм. Как с ним справляются мамы больных детей в городе Ош

2 апреля ежегодно отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

У жительницы Кара-Суйского района Ошской области Айым Эркин кызы двое сыновей. Старшему 7 лет, и он аутист. Диагноз мальчику поставили в три года. Мама ребенка после безуспешных хождений по врачам и специалистам стала догадываться, что у сына признаки аутизма. Она прошла через непонимание и обвинения в свой адрес внутри семьи, плакала по ночам. Но выпавшие на ее долю испытания прошла достойно. Семья сохранилась. Теперь помогают и родители.

Матери детей с аутизмом создают группы общения для обмена советами по уходу за детьми с особыми нуждами.

«В нашей группе восемь человек. У всех полные семьи, все нормально. Но каждая из нас прошла через очень сложный период поиска взаимопонимания», — рассказала Айым Эркин кызы.

По образованию она учитель русского языка. Айым постоянно изучает литературу по аутизму и знает, что объединенные общим диагнозом «аутизм» дети в поведении совершенно не похожи друг на друга. Один ребенок замкнутый и не любит шум, другой гиперактивен, что затрудняет постановку диагноза.

Айым Эркин кызы убедилась в недостаточном уровне понимания этой темы в обществе.

Даже в поликлиниках не все врачи знают об аутизме и, соответственно, не могут оказать квалифицированную помощь.

Ее ребенку назначали разные препараты, но она против медикаментов. Ее сын посещает детский сад для обычных детей. Также он занимается в Центре ранней помощи детям с аутизмом «АВА мама+».

«Тридцати минут занятий с ребенком в центре недостаточно для его развития. С ним нужно заниматься 40 часов в неделю. Поэтому я рекомендую родителям самим уделять внимание своим детям», — поделилась она.

По ее наблюдениям, у таких детей нет навыков самообслуживания, их всему надо учить. Это требует от взрослых много времени и терпения.

По словам автора проекта Ларисы Кузнецовой, в центре занимаются 35 детей, десять из них нуждаются в дошкольной подготовке, чтобы пойти в обычную школу.

В этом году ребенок Айым тоже пойдет в школу. Она решает, куда его отдать и где его возьмут. Она не стала оформлять ребенку инвалидность, чтобы «не ставить штамп» на его жизни.

Аутизм неизлечим, но с ним можно жить, наших детей можно социализировать. Мой ребенок любит играть с другими детьми, он безобидный, но у него есть свои особенности. Айым Эркин кызы

Она очень хочет, чтобы родители обычных детей понимали это и не отталкивали ее ребенка.

С целью привлечения внимания к проблемам детей 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, в Оше провели информационные мероприятия по оказанию помощи уязвимым гражданам с участием активистов из общественных организаций. Молодежь прошла по улице с синими воздушными шарами, и восьмиклассник Фархад Назаров сказал, что своим участием он показывает солидарность в поддержку детей с аутизмом.

Синий цвет — это символ детей с аутизмом, которых еще называют детьми дождя. Студент колледжа Абдумалик Жусупов добавил, что детям нравится синий цвет.