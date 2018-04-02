Аутизм. Как с ним справляются мамы больных детей в городе Ош

2 апреля ежегодно отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
У жительницы Кара-Суйского района Ошской области Айым Эркин кызы двое сыновей. Старшему 7 лет, и он аутист. Диагноз мальчику поставили в три года. Мама ребенка после безуспешных хождений по врачам и специалистам стала догадываться, что у сына признаки аутизма. Она прошла через непонимание и обвинения в свой адрес внутри семьи, плакала по ночам. Но выпавшие на ее долю испытания прошла достойно. Семья сохранилась. Теперь помогают и родители.
Матери детей с аутизмом создают группы общения для обмена советами по уходу за детьми с особыми нуждами.
Айым Эркин кызы убедилась в недостаточном уровне понимания этой темы в обществе.
Даже в поликлиниках не все врачи знают об аутизме и, соответственно, не могут оказать квалифицированную помощь.
«Тридцати минут занятий с ребенком в центре недостаточно для его развития. С ним нужно заниматься 40 часов в неделю. Поэтому я рекомендую родителям самим уделять внимание своим детям», — поделилась она.
По ее наблюдениям, у таких детей нет навыков самообслуживания, их всему надо учить. Это требует от взрослых много времени и терпения.
По словам автора проекта Ларисы Кузнецовой, в центре занимаются 35 детей, десять из них нуждаются в дошкольной подготовке, чтобы пойти в обычную школу.
В этом году ребенок Айым тоже пойдет в школу. Она решает, куда его отдать и где его возьмут. Она не стала оформлять ребенку инвалидность, чтобы «не ставить штамп» на его жизни.
Она очень хочет, чтобы родители обычных детей понимали это и не отталкивали ее ребенка.
Аутизм неизлечим, но с ним можно жить, наших детей можно социализировать. Мой ребенок любит играть с другими детьми, он безобидный, но у него есть свои особенности.Айым Эркин кызы
С целью привлечения внимания к проблемам детей 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, в Оше провели информационные мероприятия по оказанию помощи уязвимым гражданам с участием активистов из общественных организаций. Молодежь прошла по улице с синими воздушными шарами, и восьмиклассник Фархад Назаров сказал, что своим участием он показывает солидарность в поддержку детей с аутизмом.
Синий цвет — это символ детей с аутизмом, которых еще называют детьми дождя. Студент колледжа Абдумалик Жусупов добавил, что детям нравится синий цвет.