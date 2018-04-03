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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 апреля после обеда будет ясно. Утром туман. Воздух прогреется до +17 градусов. День увеличился до 12 часов 47 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
  • до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),
  • до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улицы Куликовская (от Буденного до Курманджан Датки), Осмонкула (северная сторона от БЧК), вдоль БЧК от Орозбекова до Элебесова, проспект Айтматова, 80, улицы Джантошева, Тыныстанова, Можайского, Кызыл-Кийская, Чокморова, 202, квадрат, ограниченный улицами Гагарина, Руставели, Айни, проспектом Айтматова;
  • 9.30-17.00 — село Орто-Сай;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;
  • 9.00-13.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 71;
  • 9.30-18.00 — улицы Бородина, Нарвская, Ленская, Фучика, Кронштадтская, Профсоюзная, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Жени-Жок, Куйручук, Кок-Жангак);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Курманджан Датки);
  • 8.00-17.00 — улицы Минская, Багратиона, Малышева.

В связи с аварийно-восстановительными работами 2-3 апреля не будет газа в районе, ограниченном проспектом Ден Сяопина, улицами Сельповской, Серпуховской, Корейской.

В связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах не будет воды в районе, ограниченном линией железной дороги, улицами Панфилова, Фрунзе, рекой Аламедин.

Памятные даты

День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Согласно постановлению правительства КР от 4 марта 2005 года, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», и в целях повышения престижа и общественной значимости профессий, 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.

У кого намечается той

Мурат Мукамбетов

Родился 3 апреля 1971 года в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области.

С октября 2017года первый заместитель руководителя аппарата правительства.

Куда сходить

Культура

  • В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;

  • В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.
  • Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Состязания проходят в разделе «лоу-кик» с участием сильнейших бойцов из столицы и регионов.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Прибыль выше, чем от торговли наркотиками: почему Кыргызстан не противостоит ввозу контрафактных и поддельных лекарств?»;
  • Западный зал, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
  • Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;
  • пересечение улиц Токтоналиева и Ахунбаева, Тыныстанова и Боконбаева, бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй — акция-флэшмоб «Мы задыхаемся!»;
  • ПЦ АКИpress, 10.00 — запуск проекта по обучению молодежи с ограниченными возможностями в IT-области;
  • ПЦ АКИpress, 11.00 — информация, собранная молодежными активистами по строительству золоторудного комбината на месторождении «Макмал»;
  • площадь Ала-Тоо, 10.00 — акция «Жизнь — бесценный дар».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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