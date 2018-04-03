Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 апреля после обеда будет ясно. Утром туман. Воздух прогреется до +17 градусов. День увеличился до 12 часов 47 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),

до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Куликовская (от Буденного до Курманджан Датки), Осмонкула (северная сторона от БЧК), вдоль БЧК от Орозбекова до Элебесова, проспект Айтматова, 80, улицы Джантошева, Тыныстанова, Можайского, Кызыл-Кийская, Чокморова, 202, квадрат, ограниченный улицами Гагарина, Руставели, Айни, проспектом Айтматова;

9.30-17.00 — село Орто-Сай;

10.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;

9.00-13.00 — проспект Чуй, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 71;

9.30-18.00 — улицы Бородина, Нарвская, Ленская, Фучика, Кронштадтская, Профсоюзная, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Кок-Джар» (улицы Жени-Жок, Куйручук, Кок-Жангак);



9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Курманджан Датки);

8.00-17.00 — улицы Минская, Багратиона, Малышева.

В связи с аварийно-восстановительными работами 2-3 апреля не будет газа в районе, ограниченном проспектом Ден Сяопина, улицами Сельповской, Серпуховской, Корейской.

В связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах не будет воды в районе, ограниченном линией железной дороги, улицами Панфилова, Фрунзе, рекой Аламедин.

Памятные даты

День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Согласно постановлению правительства КР от 4 марта 2005 года, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», и в целях повышения престижа и общественной значимости профессий, 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.

У кого намечается той

Мурат Мукамбетов

Родился 3 апреля 1971 года в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области.

С октября 2017года первый заместитель руководителя аппарата правительства.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.

Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Состязания проходят в разделе «лоу-кик» с участием сильнейших бойцов из столицы и регионов.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Прибыль выше, чем от торговли наркотиками: почему Кыргызстан не противостоит ввозу контрафактных и поддельных лекарств?» ;

; Западный зал, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

пересечение улиц Токтоналиева и Ахунбаева, Тыныстанова и Боконбаева, бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй — акция-флэшмоб «Мы задыхаемся!»;

ПЦ АКИpress, 10.00 — запуск проекта по обучению молодежи с ограниченными возможностями в IT-области;

ПЦ АКИpress, 11.00 — информация, собранная молодежными активистами по строительству золоторудного комбината на месторождении «Макмал»;

площадь Ала-Тоо, 10.00 — акция «Жизнь — бесценный дар».

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