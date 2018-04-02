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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на апрель: ожидаются заморозки

В апреле температура воздуха в Кыргызстане ожидается на градус выше нормы. В отдельные дни возможны заморозки до -3 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

В Чуйской и Таласской областях ночью потеплеет от +2...+7 в начале месяца до +8...+13 градусов в конце, днем от +16...+21 до +23...+28.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2 до +14, днем от +16 до +29 градусов.

В Иссык-Кульской области воздух прогреется ночью до +8, днем до +25.

В Нарынской области самые низкие значения температуры воздуха ожидаются в первой половине месяца — до -5 ночью. Во второй половине ожидается ночью +1...+6 градусов, днем +17...+22.

Месячное количество осадков ожидается около нормы. В отдельных районах Чуйской и Таласской областей больше, в Нарынской — меньше нормы.
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