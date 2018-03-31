Алмазбек Атамбаев позиционирует себя как сторонник парламентской республики, как лидер главной партии страны. Об этом ИА «24.kg» заявил политолог Игорь Шестаков, комментируя выступление Алмазбека Атамбаева после съезда социал-демократов.

«Экс-президент показал себя радикальным сторонником парламентской системы еще в конце 2016 года, когда он расширил институт премьер-министра и его полномочия. Тем самым он дал понять всем, что, уйдя с поста главы государства, будет продвигать эти тезисы. Сегодня он это все логически подтвердил, с самого начала пресс-конференции дав понять, что институт президентства должен быть менее значим, чем институт премьерства».

Один из итогов проведенного съезда СДПК, по мнению политолога, — это возвращение Алмазбека Атамбаева в большую политику.

«Но возращение уже не в качестве экс-президента, а сторонника парламентского Кыргызстана, где, как я понимаю, по мнению Алмазбека Атамбаева, СДПК будет играть ключевую роль. А он будет лидером ключевой партии», — сказал Игорь Шестаков.

Еще один интересный момент, отмеченный политологом, что Алмазбек Атамбаев несколько раз ответил, что не претендует ни на президентский, ни на премьерский пост.

«Он себя позиционировал лишь как лидера главной партии страны», — подчеркнул Игорь Шестаков.

По его мнению, команде Сооронбая Жээнбекова сегодня досталось достаточно сильно от Алмазбека Атамбаева. Но пока сложно сказать, последует ли ответная реакция и какой она будет.

Напомним, в Бишкеке прошел сьезд СДПК, на котором лидером партии был избран Алмазбек Атамбаев.