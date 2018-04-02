Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 апреля временами дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +16 градусов. День увеличился до 12 часов 45 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Максат), «Учкун» (северо-восточная часть), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-16), улицы Джалиля, 241, Можайского, Кызыл-Кийская, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Чокморова, 202, Фучика, Дэн Сяопина, Республиканская, Ганди, проспект Чуй;

9.00-13.00 — улица Ахунбаева от улицы Тон до улицы Куйручук;

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2»,

9.00-18.00 — микрорайон «Восток-5», 10/4.

В связи с аварийно-восстановительными работами 2-3 апреля не будет газа в районе, ограниченном проспектом Ден Сяопина, улицами Сельповской, Серпуховской, Корейской.

Памятные даты

Международный день детской книги

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY) ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children’s Book Day).

До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности, сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Впервые в печати упомянуто слово «джаз»

Cлово «джаз» упомянуто в газете Los Angeles Times от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917 году, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

Уже 13-14 апреля в Бишкеке пройдет XIII Международный джаз-фестиваль. Пока послушайте участников прошлого фестиваля — коллектив «Соленые орешки».

У кого намечается той

Ильхом Маннанов

Родился 2 апреля 1975 года в селе Юсупово Ошской области.

С 28 октября 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Медербек Сыдыков

Фото Федерации футбола КР

Родился 2 апреля 1982 года в поселке городского типа Шамалды-Сай Джалал-Абадской области. Гнеральный секретарь федерации футбола КР.

Эльдияр Кененсаров



Родился 2 апреля 1984 года в городе Фрунзе. Актер, капитан команды КВН «Азия MIX». Родился 2 апреля 1984 года в городе Фрунзе. Актер, капитан команды КВН «Азия MIX».

Элина Абай кызы

Родилась в 1990 году. Актриса.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова комедия «Голая правда» с участием Татьяны Васильевой и Станислава Садальского.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.

Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Состязания проходят в разделе «лоу-кик» с участием сильнейших бойцов из столицы и регионов.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Западный зал, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;

Западный зал, 14.00 — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;

Восточный зал, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

Большой овальный зал, 14.30 — заседание депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека;

Министерство здравоохранения КР, 17.00 — конференция, посвященная 80-летию образования журнала «Здравоохранение Кыргызстана»;

Гостиница «Хаятт Ридженси, 9.00 — международная встреча интеллектуалов «Опыт совместного проживания в Евразии».

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