Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 апреля временами дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +16 градусов. День увеличился до 12 часов 45 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Максат), «Учкун» (северо-восточная часть), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-16), улицы Джалиля, 241, Можайского, Кызыл-Кийская, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Чокморова, 202, Фучика, Дэн Сяопина, Республиканская, Ганди, проспект Чуй;
- 9.00-13.00 — улица Ахунбаева от улицы Тон до улицы Куйручук;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2»,
- 9.00-18.00 — микрорайон «Восток-5», 10/4.
В связи с аварийно-восстановительными работами 2-3 апреля не будет газа в районе, ограниченном проспектом Ден Сяопина, улицами Сельповской, Серпуховской, Корейской.
Памятные даты
Международный день детской книги
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY) ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children’s Book Day).
До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок. И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности, сказки братьев Гримм и Г.Х. Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.
Впервые в печати упомянуто слово «джаз»
Cлово «джаз» упомянуто в газете Los Angeles Times от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917 году, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.
Уже 13-14 апреля в Бишкеке пройдет XIII Международный джаз-фестиваль. Пока послушайте участников прошлого фестиваля — коллектив «Соленые орешки».
У кого намечается той
Ильхом Маннанов
Родился 2 апреля 1975 года в селе Юсупово Ошской области.
С 28 октября 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.
Медербек Сыдыков
Эльдияр Кененсаров
Элина Абай кызы
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова комедия «Голая правда» с участием Татьяны Васильевой и Станислава Садальского.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет.
- Чемпионат Кыргызстана по кикбоксингу. Состязания проходят в разделе «лоу-кик» с участием сильнейших бойцов из столицы и регионов.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Западный зал, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;
- Западный зал, 14.00 — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;
- Восточный зал, 10.00 — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
- Большой овальный зал, 14.30 — заседание депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека;
- Министерство здравоохранения КР, 17.00 — конференция, посвященная 80-летию образования журнала «Здравоохранение Кыргызстана»;
- Гостиница «Хаятт Ридженси, 9.00 — международная встреча интеллектуалов «Опыт совместного проживания в Евразии».
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