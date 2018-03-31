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Общество

Наш Таирка. Экс-президент Кыргызстана сожалеет, что редко видит внука

Алмазбек Атамбаев сожалеет, что редко видит внука Таира. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, внук уже бегает.

«Для нас это радость. Я его вижу редко. Нужно принимать много людей. Он положительно влияет на творчество Алии. Ее картины стали в цвете. Она готовится к выставке. Он морально помогает нам, Алие и Косте», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Экс-президент страны также отметил, что рад дружной семье дочери и его зятя Константина.

Дочь Атамбаева Алия Шагиева родила сына 20 марта 2017 года. Таиру исполнился один год.
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