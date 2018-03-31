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Общество

Сооронбая Жээнбекова предостерегают от повторения ошибок Акаева и Бакиева

Лидер СДПК Алмазбек Атамбаев предостерег президента Кыргызстана от повторения ошибок предшественников — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Алмазбек Атамбаев не стал скрывать, что дает советы Сооронбаю Жээнбекову.

По его словам, порой он говорит президенту нелицеприятные вещи.

«Если я не скажу, кто все это ему скажет? Ну нельзя так семью боготворить. Мы знаем, чем заканчивается этот путь. Я предупредил Сооронбая Жээнбекова и попросил не повторять ошибки Акаева и Бакиева. Надеюсь, что мой друг примет правильное решение», — отметил он.
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