Мне власти не надо. Алмазбек Атамбаев будет готовить СДПК к выборам-2020

Алмазбек Атамбаев будет готовить партию СДПК к парламентским выборам 2020 года. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции после съезда партии, где его избрали председателем.

Отвечая на вопрос о политических планах, Алмазбек Атамбаев заверил, что не стремится к власти.

«Моя задача не власть, не место премьер-министра. Сапар Исаков молодой, энергичный. Он, конечно, допускает ошибки. Я буду готовить партию к выборам 2020 года. Нам нужны еще две-три партии, как СДПК. Со своей идеологией. В данной ситуации СДПК должна взять на себя ответственность, чтобы страна развивалось демократическим путем», — заявил он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что если бы хотел власти, то через референдум внес бы изменения в Конституцию.

«Мне много писали, обращались, просили чтобы я остался еще на один срок. Через референдум можно было бы разрешить второй срок президента. Но я этого не сделал. Я за сменяемость власти, и мы это должны сохранить», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, сегодня в Бишкеке прошел XVII съезд партии СДПК. Стоит отметить, что предыдущий XVI съезд СДПК состоялся 15 июля 2017 года. Он проходил в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В его работе участвовали 680 делегатов из всех регионов страны и политсовет в полном составе.