Афиша на неделю: 2-6 апреля

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

6 марта — 7 апреля. Выставка «Весенний вернисаж»

В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

«Галерея М».

1-15 апреля. Выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»

Это совместный проект, в котором участвуют творческая группа «705», студия MUSEUM, «Асанбай-центр», кураторская группа — Улан Джапаров, Марат Раимкулов, Медер Ахметов.

«Асанбай-центр», 18.00.

2 апреля. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

2 апреля. Игра в «Мафию»

Когда вы сядете за стол вместе с другими игроками, все, что было для вас привычным, начнет изменяться. Вы попадете в мир, который является уменьшенной копией обычного.

Dodo Pizza, 19.00.

2 апреля. Встреча «Без жалости к себе: Я смог! Сможешь и ты!»

Вдохновитесь и мотивируйтесь на изменения, услышав живые истории людей, изменивших себя, свое тело и жизнь.

ololohaus, 18.30.

2 апреля. Комедия «Голая правда» (Москва)

Необычная интерактивная комедия, разрушающая все границы театральных жанров, вызвала взрывной эффект. Татьяна Васильева и Станислав Садальский будут вести на сцене предельно откровенный разговор о себе, любви, предательстве, сладости и коварстве актерской профессии, а зрители смогут почувствовать себя полноценными участниками постановки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

3 апреля. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

4 апреля. Арт-среда «Византия. Собор Святой Софии»

Вы узнаете, что такое образный мир и какова символика православного храма — собора Cвятой Софии Константинопольской. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 18.30.

4 апреля. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

5 апреля. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она — кассирша цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

5 апреля. Встреча «Проект детальной планировки Бишкека»

Создана площадка «Шааркана», где будут обсуждаться актуальные городские вопросы. На первой встрече гости обсудят Проект детальной планировки. Это план города, по которому будет застраиваться наш город в ближайшие десятилетия. Спикеры понятным и простым языком расскажут об этом документе и объяснят, почему нам, горожанам, стоит активно участвовать в процессах городского развития.

ololohaus, 18.30.

5 апреля. Международный ИТ-Форум Bit-2018

Мероприятие посвящено дата-центрам, современным инфокоммуникационным сервисам, облачным вычислениям, Интернету вещей, эффективным подходам к хранению и анализу корпоративных данных, а также практическому применению ИТ-решений в бизнес-процессах. Подробнее

Jannat Regency, 9.00-18.00.

5 апреля. Вечер классического романса

Классические романсы отличает то, что написаны они признанными профессиональными композиторами-классиками. Это накладывает отпечаток и на манеру их исполнения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

5 апреля. Кинопремьеры

«Селфи из ада» (ужасы). Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Ее странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в Интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в Сеть, слишком глубоко — в том месте, где ужас не знает границ.

«Операция «Шаровая молния» (триллер, драма). В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения...

«Мария Магдалина» (драма). Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

6 апреля. Вечер кыргызского романса

Зрители услышат романсы кыргызских композиторов в исполнении артистов театра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

6 апреля. Комедия «Уйти или остаться»

Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись... в морге. И никак не могли из него выбраться. К тому же странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугали их. Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты — от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

6 апреля. Тренинг «Развитие креатива через фэнтези»

Всем тем, кто хочет написать фэнтези-рассказ. Артем Хегай поможет вам создать свою историю.

Принять участие могут все желающие от 15 лет. Регистрация по телефону 077799 0079.

OlolohausManas, 18.30.

6 апреля. Электронный проект ENQUE (live)

ENQUE — электронный проект, исполняющий авторскую музыку в стилях downtempo, atmospheric hip-hop, electronic, chillwave. Основатель и единственный участник проекта Евгений Ким принимал участие в создании электронного дуэта Wonderzero.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.