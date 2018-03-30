Карабалтинцы приняли учения за поиск бомбы

ГКНБ проводит антитеррористические учения по всей стране. Мероприятия уже прошли в городе Кара-Балте и селе Сокулук Чуйской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе организации.

Жители Кара-Балты рассказали, что накануне территория вокруг одного из магазинов в городе была оцеплена. Вокруг было много сотрудников силовых структур. Кто-то из зевак рассказал, что в магазине нашли бомбу.

«Сейчас по всей территории республики проводятся плановые учения по выработке совместных действий с соответствующими структурами на случай чрезвычайных ситуаций. Учения проводятся на жизненно-важных и стратегических объектах. Мероприятия идут по всей стране, в том числе в рамках антитеррористической защищенности граждан. Для каждого учения отрабатывается своя легенда», — прокомментировали ситуацию в ГКНБ.