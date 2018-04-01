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Общество

2 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Максат), «Учкун» (северо-восточная часть), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-16), улицы Джалиля, 241, Можайского, Кызыл-Кийская, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Чокморова, 202, Фучика, Дэн Сяопина, Республиканская, Ганди, проспект Чуй;
  • 9.00-13.00 — улица Ахунбаева от улицы Тон до улицы Куйручук;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2»,
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Восток-5», 10/4.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Аламудун (улица Набережная), Горная Маевка (улица Кыргызская), Кош-Тюбе (улица Школьная), Александровка (улица Шиваза), Маловодное (улицы Колхозная, Муханова), село Туз (улица Молодежная), Уч-Эмчек, Норус, Таш-Башат, Ичке-Суу, город Кант (улицы Микояна, Пушкина, 60 лет СССР);
  • 13.00–17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Новая, Южная);
  • 8.00–17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Дзержинского, Северная, переулок Лесной, 1-й микрорайон).

В Иссык-Кульской области:

  • 6.00–18.00 — села Барскоон, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Тосор, Тамга, Жениш, Дархан, Саруу, Талап, Кызыл-Суу, Оргочор, Ан-Остон, Светлая Поляна, Тилекмат, Ак-Добо, Мундуз, Желе-Добо, Ырдык, Конкино, Джеты-Огуз, Балтабай, Чырак, Кабак.
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