2 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Мыскал, Максат), «Учкун» (северо-восточная часть), «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-16), улицы Джалиля, 241, Можайского, Кызыл-Кийская, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Чокморова, 202, Фучика, Дэн Сяопина , Республиканская, Ганди, проспект Чуй;

, Республиканская, Ганди, проспект Чуй; 9.00-13.00 — улица Ахунбаева от улицы Тон до улицы Куйручук;

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2»,

9.00-18.00 — микрорайон «Восток-5», 10/4.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Аламудун (улица Набережная), Горная Маевка (улица Кыргызская), Кош-Тюбе (улица Школьная), Александровка (улица Шиваза), Маловодное (улицы Колхозная, Муханова) , село Туз (улица Молодежная), Уч-Эмчек, Норус, Таш-Башат, Ичке-Суу, город Кант (улицы Микояна, Пушкина, 60 лет СССР);

, село Туз (улица Молодежная), Уч-Эмчек, Норус, Таш-Башат, Ичке-Суу, город Кант (улицы Микояна, Пушкина, 60 лет СССР); 13.00–17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Новая, Южная);

8.00–17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Дзержинского, Северная, переулок Лесной, 1-й микрорайон).

В Иссык-Кульской области: