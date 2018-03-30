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Общество

Элитное подразделение спецназа «Скорпион» отметило 24-летие

Подразделение сил специального назначения «Скорпион» сегодня отметило 24-ю годовщину образования. Об этом сообщило Управление информационного обеспечения ГШ ВС КР.

В честь этого в части «Скорпиона» прошло торжество. Гостям представили военную технику и вооружение, а также инсценировку освобождения заложников из рук террористов. Бойцы, заслужившие зеленый берет, получили его из рук командующего и ветеранов части.

«Спецназ «Скорпион» считается одним из лучших — за отличия в воинской службе его неоднократно награждали вымпелом Вооруженных сил КР. Число желающих попасть в него с каждым годом растет. Спецназовцы обладают огромным опытом и отличной боевой выучкой, достойно представляют ВС на международных учениях и соревнованиях, — отметили в ГШ. — Это элитное подразделение с большим будущим. Оно отвечает всем требованиям армии нового образца. Служить в нем считается большой честью».
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