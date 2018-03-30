Родители учащихся в Бишкеке заявляют о нарушениях при отборе на международную олимпиаду. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из них Улан Кыдыралиев.

«Мой ребенок учится в школе № 61 в десятом классе. На республиканской олимпиаде он занял пятое место по математике. Позже прошел отбор на мировую олимпиаду, туда поедут шесть человек. Конкурс прошел с нарушениями, сумбурно», — сказал он.

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«Было всего две задачи, а согласно положению — минимум три. Кроме того, отбор проходил всего 90 минут вместо положенных четырех часов. И самое главное нарушение — к отбору допустили тех ребят, которые не участвовали в республиканской олимпиаде. Хотя должны были допустить призеров либо участников. Более того, не было и апелляционной комиссии», — перечислил нарушения Улан Кыдыралиев.

Улан Кыдыралиев и другие родители написали заявление в Министерство образования и науки.

Он добавил, что столичные чиновники не отметили победителей городской олимпиады. «Или для мэрии образование не приоритет?» — посетовал мужчина.

Специалист управления дошкольного и школьного образования Минобразования Айнура Кусеинова сообщила ИА «24.kg», что уже в курсе ситуации. «Будем разбираться, я ждала письменного заявления. На его основании мы готовы рассмотреть вопрос и отменить результаты отборочного тура, провести его повторно», — сказала она.