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Общество

«Запчастей» на складах нет. Понятию «здоровье» в Кыргызстане не учат

Понятию «здоровье» в Кыргызстане нигде не учат. Об этом ИА «24.kg» сообщила директор Ассоциации групп семейных врачей и медсестер Суйумжан Мукеева.

По ее словам, в Бишкеке обсуждают секреты активного долголетия. «А что система здравоохранения может сделать с пожилыми, если те всю жизнь пили, курили и вели нездоровый образ жизни? У нас же не лежат на складах «запасные части», чтобы взять и пересадить легкие, сердце, суставы и так далее. Активное долголетие начинается с нуля, с малолетства», — сказала Суйумжан Мукеева.

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«При этом понятию «здоровье» и как его сохранить, у нас никто и нигде не учит. В советское время мы носили детям в сады зубные пасты, щетки, полотенца, там их учили, как руки мыть. А сейчас этого ничего нет — вшивость в каждом втором детском садике. Про школы я и говорить не хочу. Во всех государствах в школьных программах уделяют пять минут здоровому образу жизни в рамках каждого проекта. У нас же кто-нибудь делает это? Вот и вырастаем, не зная, как мыть руки и чистить зубы. Когда потеряют здоровье, люди приходят к врачу, а что он может сделать? От врача, по данным ВОЗ, зависят лишь 10-15 процентов. Все остальное — от состояния экологии, питания, ветеринарии и так далее», — добавила она.

«Медиков учат тому, что такое болезнь, как ее диагностировать и лечить», — отметила Суйумжан Мукеева.

В Кыргызстане разрабатывают национальную программу здравоохранения до 2030 года. По словам экспертов, главной станет не болезнь, а ее профилактика.
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