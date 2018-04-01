Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Бишкеке внедряют программу электронного составления административных протоколов за нарушение правил дорожного движения через планшеты. Систему запустили в пилотном режиме в Октябрьском районе. Если она себя оправдает, то сотрудников ГУОБДД лишат права забирать права у водителей.

Завершилось следствие по второму уголовному делу в отношении экс-депутата парламента Канатбека Исаева. До 30 апреля стороны должны ознакомиться с ним, а потом его передадут в суд. Бывшего нардепа обвиняют в попытке насильственного захвата власти.

Читайте по теме Омурбек Бабанов прокомментировал второе уголовное дело, возбужденное против него

Кстати, на неделе сдвинулось с места еще одно громкое уголовное дело, в котором фигурирует беглый политик Омурбек Бабанов. Изначально ему инкриминировали разжигание межнациональной розни во время президентской кампании прошлого года. Теперь ГКНБ в отношении Омурбека Бабанова выделило в отдельное производство дело о приготовлении к захвату власти и организации массовых беспорядков.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Японское воспитание с кыргызским оттенком

Фото из личного архива Гульзар Муктаровой. С младшим сыном в Токио

Гульзар Муктарова восемь лет назад поступила в Университет Тохоку в городе Сендае и получила стипендию от вуза. Преподаватель японского языка, она давно стремилась пройти обучение в стране своих грез. Теперь она живет в Токио и не только пополняет свой багаж знаний, но и воспитывает двоих сыновей. Гульзар Муктарова рассказала в интервью ИА «24.kg» об особенностях воспитания детей и о семейной жизни в Японии.

Дорожный хаос Бишкека

В середине марта в столице Кыргызстана начался ремонт дорог. Ведь на отдельных участках вместе со снегом растаял и асфальт. Но из-за закрытых улиц движение в Бишкеке стало для водителей пыткой. В некоторые районы города проще вообще не соваться. Что об этом говорят столичные чиновники? Как быстро они управятся с ремонтом? Подробнее в материале «Ремонт дорог в Бишкеке как стихийное бедствие».

Келинки больше не хотят быть служанками

Фото ИА «24.kg». Муаззам Атаханова — нетрадиционная келинка

«За нас с мужем все решали родители, и мы расстались. Теперь я нетипичная келинка. Проблема в том, что не терплю, когда за меня решают другие — мама, свекровь. Мне нужна свобода, чтобы двигаться вперед», — призналась в интервью ИА «24.kg» Муаззам Атаханова и рассказала, как она строит свою жизнь наперекор всем стереотипам.

Десять вопросов о депутатах парламента

В октябре 2015 года кыргызстанцы избрали шестой созыв Жогорку Кенеша. Его отдельные члены за неполные три года успели запомниться очень хорошо. Кто никчемными инициативами, кто каламбурными высказываниями, ну и дельными предложениями тоже. ИА «24.kg» предлагает читателям тест: насколько хорошо они знают депутатский корпус и его дела.

Торговые центры Бишкека. Насколько они безопасны?

Фото Sputnik Кыргызстан. Пожарная служба Бишкека

Трагедия в Кемерово, где в огне погибли 64 человека, заставила задуматься и о безопасности бишкекчан. Горожане задались вопросами, насколько безопасны столичные торговые центры, кто дает разрешение на строительство и кто их проверяет. Об этомначальник управления противопожарной безопасности Госэкотехинспекции (ГИЭТБ) Кыргызстана Таалай Омурзаков.

В кыргызском сегменте социальных сетях всю неделю били тревогу: как бы и в Бишкеке не случилось трагедии, схожей с кемеровской. Подобных объектов здесь пруд пруди, и постоянно появляются новые. ИА «24.kg» проверило, соблюдают ли они меры пожарной безопасности. Подробнее в репортаже «Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» всколыхнул кыргызстанцев. Мы спросили у бизнесменов, политиков, общественных деятелей и простых горожан, доверяют ли они торговым центрам столицы. Подробнее о том, что, по их мнению, следует изменить в торговых центрах Бишкека, в опросе ИА «24.kg».

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово повергла в шок. Погибли семьи, дети, группы одноклассников... Эта беда заставила задуматься, как вести себя при пожаре. Начальник отделения анализа пожаров и пожарной профилактики МЧС Кыргызстана Сталбек Абдылда уулу дал практические советы читателям ИА «24.kg».

Как военные «террористов» победили

Фото ИА «24.kg». Кыргызских военнослужащих перебрасывают к месту атаки условного противника

Силы воздушной обороны Кыргызстана провели показательные тактические учения с подразделением войсковой части № 97632. В ходе них военные с помощью радиолокационной станции обнаружили вертолет с условными террористами. По сценарию противник намеревался захватить подразделение СВО, чтобы вывести технику из строя. Что в итоге из этого вышло, в фоторепортаже ИА «24.kg».

Регионы Кыргызстана теряют врачей

Пока чиновники от здравоохранения говорят о высоких технологиях, больницах нового уровня, в существующих медучреждениях нет элементарного порядка. Но проблема здесь гораздо серьезнее: в регионах зачастую просто отсутствуют врачи узкой специализации, поэтому люди вынуждены ехать в Бишкек. Столица просто не может осилить такой наплыв. Подробнее в материале «Кто поедет в регионы? Почему Минздрав опоздал с этим вопросом».

Тренер, который растит звезд

Фото из архива С.Толтоева. Кенжебек Чекиров (слева) со звездой ММА из США Беном Аскреном (справа), 2016 год

Кенжебек Чекиров — основатель грэпплинга и один из самых опытных тренеров по ММА в Кыргызстане. Недавно два его ученика стали чемпионами мира. О радостях и тяготах тренерской работы, секретах подготовки звездных бойцов и важности высшего образования наставник рассказал ИА «24.kg».

Какие опыты ставят на животных в Бишкеке

В Кыргызстане действуют два вивария — в Оше и Бишкеке. Столичный организован не так давно — шесть лет назад. Но помещения, где содержат и разводят подопытных животных, давно требуют ремонта. Системы вентиляции нет. Кабинет, где проводят опыты, больше похож на каморку. Какие опыты проводят на животных, в интервью ИА «24.kg».

Дети Кыргызстана. Битва за выживание

Фото ИА «24.kg». Алибек с мамой, 2018 год

Маленький Алибек, которому исполнилось только 10 лет, неизлечимо болен. Лекарство от его болезни пока не придумано, но Алибек уже смирился и научился жить с этим. Он больше не плачет. Меня встретил с улыбкой на лице, но на вопросы о себе отвечает неохотно. Подробнее в материале «Обессиленный Алибек. Когда в друзьях только небо и родители».

По данным Национального статистического комитета, в стране 167 тысяч детей младше пяти лет не получают полноценного питания и из-за этого отстают в росте и весе. Считается, что ребенок из бедной семьи недоедает из-за недостатка денег. Однако даже при существующих расходах на еду эти дети могут получать сбалансированное питание. Об этом в материале «Всего три сома в день могут изменить жизнь ребенка».

Американка, скучающая по кыргызским рынкам

Фото из личного архива Фиби Хьюз. На работе в школе

Учительница из США, преподающая в Кыргызстане английский в одной из школ Аламудунского района, быстро нашла общий язык и с педагогическим коллективом, и с детьми. Фиби Хьюз рассказала ИА «24.kg» о трудностях и особенностях своей работы в кыргызском учебном заведении.

Когда столице вернут поливную воду?

Бишкекчан возмущает не только массовая вырубка деревьев. Они интересуются, когда в городе восстановят ирригационную сеть. Ведь понятно, что без системного полива «легкие» столицы работать не будут, и уже к середине лета зеленые насаждения засохнут. В мэрии ИА «24.kg» заверили: ирригационную сеть города скоро восстановят полностью.

Прекрасный Кыргызстан. Фотовзгляд читателей

Фото Улана. Редкий снег в Оше

Неделя промелькнула быстро, и мы вновь готовы отправиться с читателями в путешествие по нашему красивому Кыргызстану. И, если вы помните, начинаем мы со столицы. Но сегодня это столица южная — город Ош. Подробнее в «Мгновения жизни. Ошский снег и иссык-кульские закаты».

Где в Кыргызстане жить лучше

В Кыргызстане 2018 год объявили Годом развития регионов. ИА «24.kg» проанализировало, в какой области республики уровень жизни самый высокий, где лучше зарплаты, а в какой из них большая безработица и больше всего преступлений, а также то, сколько и что едят местные жители.