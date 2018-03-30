Приговор Мавляну Аскарбекову огласят 3 апреля

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова.

В суде продолжились прения сторон. В ходе процесса адвокаты Аскарбекова и он сам просили прекратить дело в суде за отсутствием состава преступления.

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«Ранее прокурор просил назначить мне один год колонии-поселения, взяв меня под стражу в зале суда. По статье, которую мне инкриминируют, это самое суровое наказание. Моя защита и я просим прекратить рассмотрение уголовного дела за отсутствием состава преступления в связи с недоказанностью моей вины», — сказал Мавлян Аскарбеков.

С последним словом подсудимый выступит 3 апреля. В тот же день ожидается оглашение приговора.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.