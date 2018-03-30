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Общество

МИД Кыргызстана рекомендует воздержаться от поездок в Россию из-за футбола

МИД Кыргызстана рекомендует воздержаться от поездок в Россию из-за чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Как сообщает пресс-служба ведомства, футбольные матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Сочи.

На территории России усилили меры безопасности. С 25 мая по 25 июля постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан будет производиться в течение суток в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Гражданам КР, планирующим посетить матчи, следует внимательно ознакомиться с правилами приобретения билетов, паспорта болельщика, посещения стадионов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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