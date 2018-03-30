ГУВД утверждает, что следователь не угрожал слепому поэту, вскрывшему себе живот

ГУВД утверждает, что следователь не угрожал слепому поэту Темирлану Ормукову переводом в «пресс-хату» СИЗО-1. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По его данным, с протоколом об аресте и постановлением Октябрьского районного суда о заключении Темирлана Ормукова под стражу, поэта ознакомили в присутствии адвоката. «Следователь только исполнил процедуру. Никто поэту не угрожал, естественно. А когда он вышел из кабинета, то поцарапал себя бритвой. Живот он себе не вспарывал», — отметили в ГУВД.

В милиции добавили, что в больнице поэт находится под конвоем. Как только его выпишут, сразу переведут в СИЗО-1.

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В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением обратился в милицию и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.