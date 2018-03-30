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Общество

Запретить строительство школ ашарным методом предлагают в Кыргызстане

В Кыргызстане следует на государственном уровне запретить строительство школ ашарным методом. Об этом ИА «24.kg» сообщила директор общественного объединения «Булан институт» Чолпон Орозобекова.

«После обретения независимости в бюджете денег не было и правительство агитировало акимов строить школы ашарным методом. То есть сельчане сами собирали материалы и строили здания без соблюдения всех норм и правил. Эти школы разваливаются через 7-8 лет», — сказала она.

В 2017 году «Булан институт» провел исследование по безопасности школ.

В Кыргызстане насчитывается 2,2 тысячи школ, из них в аварийном состоянии 193. В том числе 12 попали в «красный список» Министерства образования и науки как особо аварийные, где категорически нельзя вести учебный процесс. Учащиеся этих школ переведены в здания клубов, частных домов, палатки или другие помещения.

Из доклада ОО «Булан институт»

По данным Минобразования, 36 школ, находившихся в крайне аварийном состоянии и пострадавших от стихийных бедствий, были в первоочередном порядке включены в Титульный список строительства.
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