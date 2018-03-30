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Общество

Пьяный сотрудник консульской службы Кыргызстана за рулем. Дипломаты покрывают?

В Посольстве Кыргызстана в Москве отказываются отвечать на вопрос ИА «24.kg», кто именно из сотрудников Департамента консульской службы в Красноярске был за рулем «Лэнд Крузера».

В консульской службе в Красноярске ИА «24.kg» подтвердили, что госномера действительно числятся за их ведомством, а автомашина принадлежит одному из сотрудников.

Однако кому именно, дипломаты отвечать отказываются, фактически скрывая сведения.

И в посольстве, и в консульстве ссылаются на то, что до сих пор уточняют информацию.

Ранее СМИ сообщили, что в Красноярске у кинотеатра «Луч» инспекторы задержали мужчину на «Лэнд Крузере» с номерами консульства Кыргызстана. Водитель был пьян.  Но его отпустили. 

Как отмечается, дипломат и его транспорт неприкосновенны по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Их можно только останавливать и сообщать о нарушении правил дорожного движения.
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