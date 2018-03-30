Театр

31 марта. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

31 марта. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

31 марта. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

1 апреля. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

1 апреля. Балет «Баядерка»

Литературным источником балета являются драма «Шакунтала» и баллада Гете «Бог и баядерка». В основе сюжета романтичная восточная легенда о несчастной любви баядерки и храброго воина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

31 марта — 1 апреля. Гастроли Московского цирка Никулина

Бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

Кыргызский государственный цирк.

31 марта. Концерт «Дзержинка»

Выступят Марсель Кулов, Эрик Джумахматов, а также Эсен Салиев с гитарной программой.

Studio247, 20.00.

31 марта. Творческий вечер Нурлана Насипа

Гости вечера Асель Кадырбекова, Нурмат Садыров, Малика Дина, Гульжигит Калыков, Айым Айылчиева.

Кафе-бар «Сере», 18.00.

1 апреля. Танцевальный баттл

Танцоры из Кыргызстана и Казахстана в честном бою выявят лучшего.

ТЦ AsiaMall, 15.00.

Выставки, ярмарки

31 марта — 1 апреля. Выставка минералов и изделий из камня

Выставка приурочена к Дню геолога, который празднуют 1 апреля.

Выставочный зал фирмы «Опал», 11.00-15.00.

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

1 апреля. Открытие выставки «Отцы и дети/Отцы и деды»

Это совместный проект, в котором участвуют творческая группа «705», студия MUSEUM, «Асанбай-центр», кураторская группа — Улан Джапаров, Марат Раимкулов, Медер Ахметов.

«Асанбай-центр», 18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

31 марта. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы познакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

31 марта. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет живописец Константин Шкурпела. Принять участие могут все желающие независимо от уровня подготовки. Материал входит в стоимость.

«Галерея М», 12.00, 15.00.

31 марта. Мастер-класс «Скетчинг для всех»

Скетчинг — это замечательный навык, помогающий максимально быстро, эффективно, красиво и оригинально передавать свои идеи на бумагу. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studiо, 15.00.

31 марта. Соревнования по рыбной ловле

Рыболовы посоревнуются в дисциплине «спиннинг с берега». После соревнований для гостей состоится мастер-класс. Желающие смогут порыбачить.

Село Восток, 8.00.

31 марта — 1 апреля. Республиканский конкурс «Танцующая столица»

В рамках конкурса будут проходить мастер-классы по заявленным танцевальным направлениям.

НЦДЮ «Сейтек», 9.00.

1 апреля. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

31 марта. Встреча «Аутизм. Вопросы и ответы»

ОО «Рука в руке» проведет встречу с художниками и специалистами, которые поделятся опытом и ответят на вопросы, связанные с аутизмом.

Chicken Star, 14.00.

1 апреля. Мастер-класс «Работа с моделью»

Визажист Яна Вычикжанина расскажет об особенностях мейкапа, передаст все секреты идеального образа для фотосессии. А тренер Маргарита Давыдова научит всем правилам фотосъемки при работе с моделью и раскроет все фишки по обработке полученных снимков.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова (каб.10), 13.00.

1 апреля. Арт-терапия

Не знаете, как выплеснуть эмоции и чем порадовать себя на выходных? Приходите и напишите свою картину под руководством художника Адилета Давлетова. Запись по телефону 0550151040.

Tucano Coffee, 12.00.

Кино

1 апреля. Показ фильма «Cмерть Сталина» (2017)

СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5 марта генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть.

ololohaus, 19.00.

Для детей

31 марта. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Флорариум», «Печенье «Радуга», «Рисование акварелью и восковыми мелками», «Клоун из цветных трубочек». В стоимость включены материалы. Предварительная запись обязательна по телефону 0770 224525

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

31 марта. Спектакль «Волшебник Изумрудного города»

Сказка о приключениях девочки Элли и ее песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ждали невероятные приключения. Чтобы вернуться домой, им надо найти волшебника Изумрудного города, но в этот город ведет только одна дорога, проходящая через лес, в котором обитают саблезубые тигры и людоед.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

1 апреля. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои не только сами будут учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

1 апреля. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

1 апреля. Спектакли «Верный друг» и «Ишенимдуу дос»

«Верный друг» («Ишенимдуу дос») — история о собаке Акжолтой. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети поймут, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.