В больницах Бишкека пройдут дополнительные занятия по пожарной безопасности

В учреждениях здравоохранения проведут дополнительные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. Об этом ИА «24.kg» рассказала начальник управления обеспечения системы здравоохранения мэрии Бишкека Лидия Мухамедшина.

По ее словам, управление выпустило приказ об обеспечении пожарной безопасности в организациях здравоохранения столицы в целях предотвращения пожаров. До 1 мая всем руководителям предписано провести определенные мероприятия по пожарной безопасности.

Как отмечает Лидия Мухамедшина, мероприятия по пожарной безопасности проводятся учреждениями здравоохранения на регулярной основе и в штатном режиме.

«Все первичные средства необходимо держать в рабочем состоянии, обновлять, проверять охранно-пожарную сигнализацию, электропроводку», — напомнила она, добавив, что каждый сотрудник должен знать алгоритм действий при чрезвычайной ситуации.

«Первичный инструктаж сотрудников проводится при приеме на работу. В учреждениях размещены схемы эвакуации. На видных местах находятся пожарные щиты. Это не сегодня или вчера придумано», — сказала Лидия Мухамедшина.