Запрет на рекламу спиртных напитков в Интернете. Кого за нее накажут

Запрет на рекламу алкогольных напитков распространяется на все сайты, где информация предназначена для потребителей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Речь не только о сайтах, зарегистрированных в доменной зоне kg, но и в иных доменных зонах. Ответственность за нарушение законодательства в этом случае несет рекламодатель.

«В случае распространения рекламы об алкогольной продукции на сайтах, зарегистрированных в доменной зоне kg, ответственность несет как рекламодатель, так и ее распространитель (администрация интернет-сайта, на странице которого появится рекламная информация об алкогольной продукции)», — отметили в министерстве.

Президент Кыргызстана подписал поправки в Закон «О рекламе», согласно которым в Кыргызстане запретили рекламу алкогольных напитков в Интернете.