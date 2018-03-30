13:27
USD 68.43
EUR 84.22
RUB 1.18
Общество

Запрет на рекламу спиртных напитков в Интернете. Кого за нее накажут

Запрет на рекламу алкогольных напитков распространяется на все сайты, где информация предназначена для потребителей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Речь не только о сайтах, зарегистрированных в доменной зоне kg, но и в иных доменных зонах. Ответственность за нарушение законодательства в этом случае несет рекламодатель.

«В случае распространения рекламы об алкогольной продукции на сайтах, зарегистрированных в доменной зоне kg, ответственность несет как рекламодатель, так и ее распространитель (администрация интернет-сайта, на странице которого появится рекламная информация об алкогольной продукции)», — отметили в министерстве.

Президент Кыргызстана подписал поправки в Закон «О рекламе», согласно которым в Кыргызстане запретили рекламу алкогольных напитков в Интернете.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения