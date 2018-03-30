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Общество

В 2018 году в Бишкеке планируют газифицировать более десяти новостроек

В 2018 году в Бишкеке планируют газифицировать более десяти новостроек. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил вице-мэр города Бакыт Дюшембиев.

На заседании обсуждают проблему экологической безопасности. Депутат Дастан Бекешев отметил, что зимой в городе жгут очень много угля, и поинтересовался мерами к сокращению объемов сожженного топлива.

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Нардеп также напомнил о бюджетных средствах, выделяемых ежегодно для раздачи бесплатного угля малообеспеченным бишкекчанам. «Может, эти деньги выделять им на газ или  электроэнергию?» — спросил Дастан Бекешев.

«В основном жгут уголь в новостройках. Вместе с «Газпромом» работаем над газификацией. В этом году планируется более десяти новостроек газифицировать, тогда потребление угля резко сократится», — ответил вице-мэр.

Ранее Дастан Бекешев заявлял, что раздача бесплатного угля малоимущим — антиэкологичная мера.

Отметим,  в ноябре 2017 года депутаты Бишкекского горкенеша приняли поправки в постановление «О соцподдержке малоимущих». Согласно им,  с отопительного сезона 2018/19 года бесплатное твердое топливо для малоимущих жителей заменят денежной компенсацией.
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