Со свалками в Кыргызстане борются 127 экологических специалистов, 15 из них — в Бишкеке. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщили представители Госэкотехинспекции.

Вопрос поднял депутат Дастан Бекешев. «Как вы смотрите на то, если мы дадим полномочия местным администрациям, чтобы они сами привлекали к ответственности и налагали штрафы?» — спросил он.

Чиновники отметили, что в столице в каждом районе действуют административные комиссии, которые рассматривают материалы о гражданах, которые мусорят. За 2017 год эти комиссии рассмотрели 1 тысячу дел.

Дастан Бекешев вновь предложил создать экологическую полицию.