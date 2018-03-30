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Общество

Со свалками в Кыргызстане борются 127 экологических специалистов

Со свалками в Кыргызстане борются 127 экологических специалистов, 15 из них — в Бишкеке. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщили представители Госэкотехинспекции.

Вопрос поднял депутат Дастан Бекешев. «Как вы смотрите на то, если мы дадим полномочия местным администрациям, чтобы они сами привлекали к ответственности и налагали штрафы?» — спросил он.

Чиновники отметили, что в столице в каждом районе действуют административные комиссии, которые рассматривают материалы  о гражданах, которые мусорят. За 2017 год эти комиссии рассмотрели 1 тысячу дел.

Дастан Бекешев вновь предложил создать экологическую полицию.
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