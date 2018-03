Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 апреля облачно и дождь. Воздух прогреется до +13 градусов. День увеличился до 12 часов 42 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00–12.00 — улица Садырбаева, переулок Лазурный;

13.00–17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (12-я улица, улица Шералиева).

Памятные даты

День геолога Кыргызстана

Профессиональный праздник специалистов, связанных с геологическими науками и специальностями, — День геолога — установлен в Кыргызстане постановлением правительства от 20 марта 1995 года. Традиционно к этому дню лучшие геологи получают государственные и ведомственные награды.

Открытие Международного университета в городе Джалал-Абаде

Фото из Интернета. Международный университет в городе Джалал-Абаде

Вуз создан согласно указу президента Кыргызской Республики от 1 апреля 1993 года. Первоначально он именовался Джалал-Абадским коммерческим институтом, который создан на базе Джалал-Абадского кооперативного техникума и Джалал-Абадского кооперативного училища. С 2005 года статус вуза повышен, и далее он стал именоваться Университетом экономики и предпринимательства.

Международный университет в городе Джалал-Абаде — первый негосударственный вуз в Кыргызстане и странах СНГ, первая альтернатива государственным вузам в постсоветских странах.

По результатам 2016 года газета «Эркин Тоо» признала Университет экономики и предпринимательства лучшим вузом республики.

Началось строительство альтернативной дороги Север — Юг

С 1 апреля 2014 года в селах Арал и Кызыл-Жылдыз Жумгальского района стартовало строительство первой фазы альтернативной дороги Север — Юг.

Протяженность альтернативной дороги Север — Юг составит 433 километра. Работы поделены на три фазы. Первая и самая трудная предусматривала прокладку дороги протяженностью 154 километра на двух участках: Кызыл-Жылдыз — Арал и Казарман — Джалал-Абад, а также тоннеля длиной 3,7 километра через перевал Кок-Арт.

Фото ИА «24.kg». Строительство дороги

Соединение этой дороги с трассами Казахстана и России на севере страны и Таджикистана на юге позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан в обход Узбекистана.

Завершить проект планируется в 2020 году. Власти Кыргызстана называют строительство этой дороги крупнейшим проектом в современной истории страны.

День смеха (День дурака)

День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s Day), или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен (The Top 100 April Fool’s Day Hoaxes of All Time), среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.

Первое место в списке самых остроумных первоапрельских шуток занимает новость об урожае спагетти в Швейцарии. В 1957 году в эфире новостной программы на Би-би-си из уст диктора прозвучало сообщение о том, что в этом году выдался отличный урожай спагетти на швейцарских макаронных плантациях. По мнению автора репортажа, такое изобилие стало возможным не только благодаря мягкой зиме 1957 года, но и тому, что по невыясненной причине исчез главный вредитель атакующий плантации спагетти в прошлые годы. В конце репортажа была проведена дискуссия об успехах селекционеров спагетти, благодаря которым достигается качество и оптимальная длина спагетти.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Жолон Мамытов

Фото из Интернета. Поэт Жолон Мамытов

Жолон Мамытов родился в 1940 году в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более десяти сборников стихов и поэм — «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Жолон Мамытов создал ряд сценариев и либретто. В 1987 году по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в театре оперы и балета имени А.Малдыбаева. Он перевел на кыргызский язык поэтические произведения Тютчева, Фета, Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и других.

Умер в 1988 году.

У кого намечается той

Кырккелди Кыдырбаев

Родился в 1961 году в селе Ак-Башат Жайыльского района.

Ответственный секретарь комиссии по вопросам помилования при президенте КР.

Канатбек Муратбеков

Фото из Интернета. Канатбек Муратбеков

Родился в 1970 году в городе Фрунзе.

С апреля 2016 года глава Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Боконбай Казаков

Родился 1 апреля 1972 года в городе Фрунзе.

С сентября 2017 года первый заместитель генерального прокурора КР.

Эркин Асрандиев

Фото из Интернета. Эркин Асрандиев

Родился в 1976 году в городе Кара-Балте.

С октября 2017 года председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Куда сходить

Культура

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке» ;

в «Асанбай-центре» открытие выставки «Отцы и дети/Отцы и деды» ;

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут вечером комедию «Дураки» , а в 11.00 сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри» ;

а в 11.00 сказку В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева балет «Баядерка» и оперу для детей «Кошкин дом»;

и В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.