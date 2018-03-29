Трагедия в Кемерово. Посольство России признательно кыргызстанцам

Посольство России в Кыргызстане выражает искреннюю признательность государственным учреждениям, дипломатическим миссиям, международным организациям, общественным и политическим объединениям, представителям религиозных конфессий, предприятий, учебных заведений, СМИ, молодежных организаций, предпринимателям, всем гражданам двух стран, поддержавшим кемеровчан и россиян в эти трудные дни.

25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» возник пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 28 марта на всей территории России объявлен траур.

«Все эти дни сотни людей приходили к зданию Посольства России в городе Бишкеке, приносили венки, цветы, детские игрушки и зажигали свечи. Граждане России и Кыргызстана оставили многочисленные записи в Книге соболезнований со словами сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, пожеланий скорейшего выздоровления пострадавшим. По инициативе кыргызстанцев в память о погибших в небо Бишкека были запущены белые шары. Трагедия в Кемерово воочию продемонстрировала, что Россия и Кыргызстан всегда вместе», — отметили в посольстве.