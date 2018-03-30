Депутат Госдумы предложил чипировать мигрантов

Депутат Государственной думы России Максим Иванов предложил чипировать трудовых мигрантов. На своей странице в Facebook он написал, что выступил с инициативой на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

По его словам, надо ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте.

Как сообщила Meduza, в ответ на критику в комментариях Максим Иванов заметил, что хочет лишь заменить бумажные документы электронными носителями, чтобы создать больший комфорт для мигрантов.

«Ребята, успокойтесь: XXI век на дворе. Чипировать — это браслет на руке с электронной «таблеточкой», как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто и когда заехал, кем приглашен. Группа крови, заболевания и тому подобное. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай бог потеряют — спецприемник. По моему мнению, будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС, и мигрантам комфортнее», — пояснил Максим Иванов.