19:49
USD 68.39
EUR 84.79
RUB 1.19
Общество

30 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошкэлектро».

В Бишкеке:

  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-2», «Учкун-2», улица Кийизбаевой;
  • 9.00-17.00 — улица Учкун, 22;
  • 10.00-15.00 — улицы Герцена, Суюмбаева, Ибраимова, Гоголя;
  • 14.00-17.00 — улица Осмонкула (северная сторона БЧК);
  • 9.00-13.00 — вдоль БЧК от улицы Орозбекова до улицы Елебесова;
  • 9.30-18.00 — улица Исанова, 18;
  • 9.00-18.00 — улицы Толстого, Фатьянова, Исанова, Ушакова, Осипенко, Профессора Зимы, Тюменская, Пржевальского, Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский;
  • 9.00-20:00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Шералиева, Джунусалиева).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Ленинское (Насосная), Аламудун (улица Алма-Атинская), Гроздь (улицы Юбилейная, Садовая), Байтик (улицы Суюмбаева, Тупик, перереулок Матросова, жилой массив), Маевка (улицы Совхозная, Тулебердиева, Сельская), Новопавловка (улицы Фрунзе, Учительская), поселок Восточный (улицы Овчарная, Новостройка), село Студенческое (улицы Намазалы, Артезианская), совхоз «Фрунзе» (улицы Западная, Заречная), села Петровка (улицы Озерная, Центральная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Александровка (улица Советская), город Кант (улицы Тулебердиева, Молодежная, Московская), село Люксембург (улица Западная);
  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Матросова, Чапаева, Буденного, Луговая, Ватутина);
  • 9.00-16.00 — село Искра.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — город Ош (микрорайон «Манас-Ата»), села Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Бек-Жар, Топ-Терек, Талдык.
Ссылка:
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
29 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
28 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
27 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
26 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
25 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
24 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
23 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
22 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
20 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
19 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Улица Тыналиева в&nbsp;Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения
Специалисты MegaCom на связи 24/7 Специалисты MegaCom на связи 24/7