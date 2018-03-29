30 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошкэлектро».

В Бишкеке:

10.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-2», «Учкун-2», улица Кийизбаевой;

9.00-17.00 — улица Учкун, 22;

10.00-15.00 — улицы Герцена, Суюмбаева, Ибраимова, Гоголя;

14.00-17.00 — улица Осмонкула (северная сторона БЧК);

9.00-13.00 — вдоль БЧК от улицы Орозбекова до улицы Елебесова;

9.30-18.00 — улица Исанова, 18;

9.00-18.00 — улицы Толстого, Фатьянова, Исанова, Ушакова, Осипенко, Профессора Зимы, Тюменская, Пржевальского, Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский;

9.00-20:00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Шералиева, Джунусалиева).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Ленинское (Насосная), Аламудун (улица Алма-Атинская), Гроздь (улицы Юбилейная, Садовая), Байтик (улицы Суюмбаева, Тупик, перереулок Матросова, жилой массив), Маевка (улицы Совхозная, Тулебердиева, Сельская), Новопавловка (улицы Фрунзе, Учительская), поселок Восточный (улицы Овчарная, Новостройка), село Студенческое (улицы Намазалы, Артезианская), совхоз «Фрунзе» (улицы Западная, Заречная), села Петровка (улицы Озерная, Центральная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Александровка (улица Советская), город Кант (улицы Тулебердиева, Молодежная, Московская), село Люксембург (улица Западная);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Матросова, Чапаева, Буденного, Луговая, Ватутина);

9.00-16.00 — село Искра.

В Ошской области: