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Общество

В Боомском ущелье из-за плохой погоды возможны камнепады

На автодороге Бишкек — Торугарт в Боомском ушелье при дождливой погоде и ветре наблюдается камнепад горных пород. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса КР.

По ее данным, опасным остается участок со 130-го по 132-й километры. Дорожники установили там ночное освещение и дорожный знак по ограничению скорости 60 километров в час .

В ведомстве просят водителей в дождь быть осторожными и соблюдать дистанцию в 500 метров.

В ближайшее время дорожники ДЭУ № 32 Министерства транспорта и дорог проведут спуск камней вручную.
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