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Общество

В образовательных учреждениях в Бишкеке проверят аварийные выходы

Во всех образовательных учреждениях, независимо от формы собственности, проведут внеплановые проверки пожарной безопасности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки КР.

По их данным, проект приказа уже готов. Сразу после его подписания начнутся работы по школам, детсадам и высшим учебным заведениям. Планируется провести учения среди учащихся, чтобы они могли покинуть помещения в случае эвакуации спокойно, без паники. По итогам проверки все недостатки будут устранены.

Накануне на встрече с учителями представители МЧС предложили провести в учебных заведениях дополнительные занятия по эвакуации.

По словам замначальника Центра подготовки и переподготовки спасателей Гражданской защиты МЧС Минболота Бекжанова, во многих общеобразовательных учреждениях Бишкека аварийные выходы закрыты.
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Во многих общеобразовательных учреждениях Бишкека аварийные выходы закрыты
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