Проблемы с горячей водой? Как добиться перерасчета

Горожане жалуются на проблемы с горячей водой. Вопросом озаботились и депутаты Жогорку Кенеша. В Энергохолдинге ИА «24.kg» рассказали, как добиться перерасчета.

ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме. Неполадок в работе нет. За прошедшие сутки выработано 1,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Выработка горячей воды осуществляется согласно режимно-диспетчерскому графику, задаваемому ОАО «Бишкектеплосеть». Температура горячей воды составляет +66 градусов.

Снижение температуры горячей воды связано с переходом на летний режим. Отладку системы теплоснабжения завершат в ближайшее время.

При возникновении проблем следует обращаться в call-центр 1980, указав свой адрес для вызова специалиста, который составит акт для произведения перерасчета.