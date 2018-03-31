Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 31 марта осадков не будет. Воздух прогреется до +27 градусов. День увеличился до 12 часов 39 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Памятные даты
В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая I. Через месяц после этого, 21 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистко-ленинской пропаганды в крае.
Сформирован спецназ «Скорпион»
В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.
«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.
В 2001 году переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».
Люди, которые меняли мир
Родился Урмат Алымкулов
Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.
После окончания средней школы в 1978 году поступил в Московский архитектурный институт. В 1976-1987 годах архитектор Фрунзенского горпроекта.
Заслуженный архитектор Киргизской ССР.
Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в Бишкеке.
Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.
Умер в 2016 году.
Родился Абдужапар Тагаев
Родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996 годах.
Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».
Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.
Умер в 2017 году.
У кого намечается той
Кылычбек Досумбетов
Нуржигит Кадырбеков
Александр Златкин
Родился 31 марта 1971 в городе Фрунзе.
С 2012 года почетный консул Республики Польша в КР.
Куда сходить
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке»;
- В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Дон Жуан»;
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»;
- В кафе-баре «Сере» пройдет творческий вечер Нурлана Насипа;
- В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.
Спорт
- В Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.
- В Ботаническом саду имени Э.Гареева состоится легкоатлетический забег.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
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