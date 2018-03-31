Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 31 марта осадков не будет. Воздух прогреется до +27 градусов. День увеличился до 12 часов 39 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Памятные даты

В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Фото из Интернета

В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая I. Через месяц после этого, 21 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистко-ленинской пропаганды в крае.

Сформирован спецназ «Скорпион»

В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.

«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.

В 2001 году переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».

Люди, которые меняли мир

Родился Урмат Алымкулов

Фото из Интернета

Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.

После окончания средней школы в 1978 году поступил в Московский архитектурный институт. В 1976-1987 годах архитектор Фрунзенского горпроекта. Заслуженный архитектор Киргизской ССР. Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в Бишкеке. Фото ИА «24.kg» Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций. Умер в 2016 году.

Родился Абдужапар Тагаев

Фото из Интернета

Родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996 годах.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.

Умер в 2017 году.

У кого намечается той

Кылычбек Досумбетов

Родился 31 марта 1960 года в селе Жаны-Базар Джалал-Абадской области.

Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог КР.

Нуржигит Кадырбеков

Александр Златкин

Родился 31 марта 1971 в городе Фрунзе.

С 2012 года почетный консул Республики Польша в КР.

Куда сходить

Культура

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке» ;

; В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут оперу «Дон Жуан» ;

; В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — к омедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» ;

; В кафе-баре «Сере» пройдет творческий вечер Нурлана Насипа ;

; В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

В Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

В Ботаническом саду имени Э.Гареева состоится легкоатлетический забег.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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