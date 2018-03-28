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Общество

В прокат выходит кыргызский фильм «Добро пожаловать, господин президент!»

Завтра в прокат выходит фильм режиссера Темира Бирназарова «Кош келиниз, президент мырза!» («Добро пожаловать, господин президент!»).

Пластическая операция, поддельные документы – на что только не идет главный герой фильма, чтобы вернуться на родину. Горечь, тоска по дому и человеческое желание умереть на родной земле – то, что перевешивает страх быть посаженным в тюрьму и осуждение земляков.

В главных ролях Токтосун Арзыгулов, Мурат Мамбетов, Сайрабубу Мырзалиева, Эген Чалбаев, Асылбек Озубеков, Аскат Сулайманов, Бакыт Мукул и другие.
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