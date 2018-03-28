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Общество

В департаменте консульской службы в Красноярске нет «Лэнд Крузеров»

В Департаменте консульской службы в Красноярске нет «Лэнд Крузеров», сообщили ИА «24.kg». 

Сегодня, отметим, появилась информация, что в Красноярске у кинотеатра «Луч» вчера, 27 марта, инспекторы задержали мужчину на «Лэнд Крузере Прадо» с номерами консульства Кыргызстана. Водитель был пьян.  Но его отпустили. 

Как отмечается, дипломат и его транспорт неприкосновенны по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Их можно только останавливать и сообщать о нарушении правил.

В ДПС Красноярска ИА «24.kg» подтвердили, что номера действительно дипломатические, но кто именно был за рулем, уточняют. В ведомстве добавили: вероятней всего, сотрудник консульской службы управлял личным авто. 

 
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