В Департаменте консульской службы в Красноярске нет «Лэнд Крузеров», сообщили ИА «24.kg».

Сегодня, отметим, появилась информация, что в Красноярске у кинотеатра «Луч» вчера, 27 марта, инспекторы задержали мужчину на «Лэнд Крузере Прадо» с номерами консульства Кыргызстана. Водитель был пьян. Но его отпустили.

Как отмечается, дипломат и его транспорт неприкосновенны по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Их можно только останавливать и сообщать о нарушении правил.

В ДПС Красноярска ИА «24.kg» подтвердили, что номера действительно дипломатические, но кто именно был за рулем, уточняют. В ведомстве добавили: вероятней всего, сотрудник консульской службы управлял личным авто.