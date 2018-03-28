В Минобразования определили объем грантовых мест в вузах Кыргызстана на 2018 год

На 2018/2019 учебный год в вузах Кыргызстана предусматривают 5 тысяч 705 грантовых мест. Минобразования подготовило проект постановления правительства.

По данным ведомства, 4 тысячи 903 грантовых места предлагается выделить для вузов, подведомственных Министерству образования, а остальные будут финансироваться через другие государственные органы. МВД получит 125 грантов, Минздрав — 330, Минкультуры — 237, Госкомитет по делам обороны — 100, МИД — 10.

«В проект плана приема на грантовой основе включены только специальности, по которым трудоустройство выпускников составляет не менее 80 процентов. Доля выпускников, успешно завершивших обучение в вузе, растет с 2010/2011 учебного года», — отмечают в Минобразования.

В среднем стоимость обучения одного студента в год составляет около 30 тысяч сомов.

Из общего количества бюджетных мест 50 грантов выделено для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по итогам Общереспубликанского тестирования, 140 мест — для выполнения обязательств по действующим межправительственным соглашениям о сотрудничестве с Россией, Таджикистаном, Турцией, Украиной, Беларусью, в рамках ШОС и СНГ.

Еще 75 грантовых мест предусмотрено для этнических кыргызов, проживающих за рубежом, 100 грантов — для приема граждан из числа инвалидов и 40 мест — для детей лиц, погибших в аксыйских, апрельских и июньских событиях.