В Бишкеке пройдет первый экологический форум «Тоо токой» («Горный лес»)

В Бишкеке пройдет первый экологический форум Кыргызстана «Тоо токой» («Горный лес»). Об этом сообщили его организаторы.

«Мы будем говорить о том, как максимизировать выгоды от ведения сельского хозяйства, как сохранить леса в Кыргызстане и повысить потенциал страны. Участники форума обсудят, можно ли в условиях современной экономики вести сельское хозяйство на основе экологических принципов», — отметили в оргкомитете.

По их данным, форум раскрывает идею «Тоо токой/Горный лес», которая легла в основу одноименного раздела правительственной программы «Жаңы доорго — кырк кадам» («40 шагов в новую эпоху»).

Планируется участие в форуме ведущих экспертов в области экологии не только из Кыргызстана, но также из Европы и США.