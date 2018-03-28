Ежегодно вузы в Кыргызстане выпускают около 38 тысяч молодых специалистов

Ежегодно вузы республики выпускают 35-38 тысяч молодых специалистов и только около 8 тысяч стоят на учете как безработные. Такие данные представили в Министерстве образования и науки КР.

«Согласно же данным Нацстаткома, число официально зарегистрированных безработных среди граждан Кыргызстана, не имеющих высшего образования, гораздо выше. Таким образом, наличие высшего образования повышает шансы трудоустройства», — подчеркивают в министерстве.

В 2018 году Минобразования собрало заявки 26 высших учебных заведений на выделение грантовых мест с учетом заключенных договоров вузов с работодателями.

Всего вузы заключили договоры с работодателями на подготовку 13 тысяч 74 специалистов.

По данным Минтруда, в 2021-2022 годы потребуется более 36 тысяч специалистов. Наибольшую потребность в кадрах испытывают промышленность, строительство, сельское хозяйство, отрасль транспорта и связи, а также сферы услуг, здравоохранения и образования.