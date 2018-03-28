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Общество

«Развращающий» Cosmopolitan отправляют в ссылку

Компания Walmart, управляющая сетью оптовой и розничной торговли, изымет из продажи на кассах своих магазинов журнал Cosmopolitan в связи с его «шокирующим, часто развращающим и оскорбительным» содержанием, сообщает американский телеканал The USA Today.

«Теперь при посещении магазина и покупке продуктов питания вашей семье не надо волноваться, что вы будете подвержены влиянию шокирующих и часто развращающих и оскорбительных материалов», — заявила вице-президент организации по вопросам общественных связей и деятельности Хейли Холверсон.

Walmart уже третья сеть, убравшая журнал на дальние полки: сети Hannaford Stores и Food Lion поместили журнал в непрозрачные витрины.
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