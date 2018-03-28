Ремонт дорог в Бишкеке как стихийное бедствие

В середине марта в столице Кыргызстана начался ремонт дорог. Мера необходимая, потому что на отдельных участках вместе со снегом растаял и асфальт. Но из-за закрытых улиц движение в Бишкеке стало для водителей настоящей пыткой. В некоторые районы города проще вообще не соваться.

Когда поездка растягивается на часы

Ситуацию усугубляют и проливные дожди: кто-то из водителей не справляется с управлением, другой снижает скорость, третий впадает в ступор, а у четвертого обязательно сломается автомобиль, который он бросит на проезжей части.

Еще одна «народная примета»: если на перекрестке образовался затор, значит движение регулирует инспектор. Самое ужасное — оказаться в этот момент на второстепенной улице, так как разгружают обычно главную дорогу.

Привычный маршрут от работы до детского сада и домой, занимавший раньше 20-30 минут с учетом прогрева автомобиля, накануне занял полтора часа! Путь проходит по улицам Ибраимова, Суюмбаева и Московской. Участок Московской от Ибраимова до Суюмбаева закрыли на ремонт. Единственный способ попасть домой — втиснуться в километровую пробку на Ибраимова.

Промокшие под дождем сотрудники ГУОБДД пытались регулировать движение. Но сделать это не так просто. К тому же среди водителей всегда найдется тот, кто выедет на встречную полосу или начнет движение вопреки указаниям инспектора.

В ускоренном режиме

Некоторые улицы будут ремонтировать до глубокой осени. Основную часть перекрытых дорог городские власти обещают открыть к лету. Они понимают, что растягивать на месяцы ремонт в центре Бишкека нельзя.

Как рассказал ИА «24.kg» начальник управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев, перед началом работ все подлежащие ремонту участки согласовывают с дорожным надзором и городскими службами, чтобы максимально сократить заторы, продумывают объездные пути. Но на практике проблемы все равно возникают.

«Закрытые участки очень изношены. Горожанам придется потерпеть, это вынужденная мера. Улицу Термечикова (от Толстого до Гагарина) не ремонтировали со времен Советского Союза. Ею редко пользовались водители, так как по ней не проедешь. В плачевном состоянии Айни — от Псковской до Ч.Айтматова. Откровенно говоря, водители их избегали. Или бульвар Эркиндик. Это главный бульвар в республике, но в каком он состоянии! Он имеет высокий статус, там расположены крупные организации, в том числе и международные. Дорога очень загружена. Другого выхода, кроме как закрыть улицу на ремонт, у нас нет», — пояснил Нурлан Эшенбаев.

— Горожане жалуются, что ремонт могут начать через две недели после закрытия. Так ли это?

— Информационные карты со схемой объезда и дорожные знаки появятся в ближайшие дни, а подготовительные работы уже начались. Прежде чем снимать верхний слой асфальта, необходимо сделать съемку. Это невозможно делать без перекрытия: люди будут работать на проезжей части. Рисковать и нарушать технику безопасности мы не можем.

— Уложитесь в отведенный срок?

— На проспекте Жибек Жолу ремонт завершится 23 апреля. Параллельно работы идут на теплотрассе. Энергетики просили дать им полтора месяца, но мы попросили работать их днем и ночью, чтобы завершить ремонт за 20 дней. Порой приходится идти и на такие шаги.

Мы постараемся уложиться в сроки, хотя объем работ очень большой. В прошлом году такого не было. Были погрешности в организационном плане. Но с каждым годом специалисты и подрядчики подтягиваются. Нурлан Эшенбаев

— Не пострадает ли качество при спешке?

— СМИ правильно нас критикуют, не дают расслабляться. Это помогает следить за качеством. К примеру, на улице Тыналиева подрядчик уложил некачественные бордюры, теперь придется их менять. Мы примем только качественную работу — по истечении гарантийного срока в один год.

Где инспектор, там затор?

Заместитель командира батальона УОБДД Жээнбек Большевиков лишь отчасти согласен с тем, что заторы образуются там, где движение регулирует инспектор. «Дороги узкие. Они рассчитаны на 40 тысяч машин. В Бишкеке же до полумиллиона автомобилей», — заявил он.

Инспекторы рекомендуют отложить поездки на машине, если нет острой необходимости, и, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Водители выезжают на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию, и, как следствие, затор.

«Многие жалуются: почему на перекрестке нет регулировщика? Мы намеренно не ставим инспектора на определенные участки. Интенсивность поперечного движения там такая же, как и прямого. Толку от инспектора не будет, он будет выполнять функции светофора. Кажется, что инспектор неправильно пропускает машины. Но некоторые водители не понимают его жестов или не выполняют их», — отметил Жээнбек Большевиков.

В настоящее время везде, где перекрыты дороги, работают сотрудники УОБДД. Но инспекторов не хватает. Всего в Бишкеке числится 220 человек. Они сопровождают официальные делегации, следят за порядком на дорогах, выезжают на место аварий и регулируют движение.

К регулировщикам-добровольцам Жээнбек Большевиков относится отрицательно. Он не советует гражданам выходить на перекресток и регулировать движение. Водители могут не понять жестов, и пробка лишь увеличится. Но самое главное — в случае аварии регулировщик-доброволец не несет ответственности.

Ремонт дорог только начался, а нервы водителей уже на пределе. Остается лишь запастись терпением, не забывать о солидарности и уступать друг другу.