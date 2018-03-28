Регионы Кыргызстана остаются без питьевой воды из-за слабой реализации проектов. Об этом сообщил сегодня на совещании по водным проектам заведующий отделом программы государственных инвестиций Министерства финансов Марат Оскомбаев.

По его словам, существует ряд проблем в реализации проектов. «По исполнению бюджета Минфин вынужден констатировать, что по итогам 2017 года бюджет Госстроя по проектам ЕБРР исполнен лишь на 37 процентов. На всех уровнях уделяется мало внимания освоению денег», — сказал Марат Оскомбаев.

У Министерства финансов есть вопросы и к самому банку. «Анализ показал, что не всегда удается быстро получить одобрение на проведение тендера. Слабая работа и в мэриях», — отметил Марат Оскомбаев.

Правительство совместно с Европейским союзом, Посольством Швейцарии и Европейским банком реконструкции и развития реализуют проекты в 16 городах на 135 миллионов евро.