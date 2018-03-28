Суд по делу о тройном убийстве в Киргшелке вновь отложили

В Первомайском районном суде Бишкека вновь отложили процесс по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк Чуйской области. Это произошло по ходатайству адвоката одного из подсудимых — Анары Кыштобаевой.

Судья Эрнис уулу Айбек удовлетворил прошение юриста и перенес процесс на 4 апреля.

24 марта 2016 года в Киргшелке преступники с особой жестокостью убили трех женщин — хозяйку дома, ее сестру и беременную дочь последней. Позже, 30 марта, застрелился гражданский муж одной из них — Екатерины Провоторовой.

Задержаны шесть подозреваемых — Илья Пудовкин, Евгений Шулика, Николай Куликов, Эльдар Белоусов, Артем Гогин и Александр Лебедев. Им предъявили обвинения в убийстве и краже. Они отрицают причастность к преступлению.