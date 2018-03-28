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Общество

На Иссык-Куле может появиться мусороперерабатывающий завод

Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства объявило открытый конкурс на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства и установки сортировочного и перерабатывающего комплекса твердых бытовых отходов (мусороперерабатывающего завода) на территории Иссык-Кульского района. Об этом сообщили в ГАООСиЛХ.

Отмечено, что тендер проводят для определения экономической и технической целесообразности строительства мусороперерабатывающего завода и решения проблем существующей системы управления отходами в Иссык-Кульской области для здоровья человека и окружающей среды.

«Необходимо отметить, что разработка ТЭО строительства и установки сортировочного и перерабатывающего комплекса твердых бытовых отходов (мусороперерабатывающего завода) финансируется Республиканским фондом охраны природы и развития лесной отрасли ГАООС и ЛХ», — отметили в агентстве.
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