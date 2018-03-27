Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— Жылдыз Мамбетова освобождена от должности заместителя акима Ак-Талинского района;
— Гулбубу Шаршенбек кызы назначена заместителем акима Тонского района;
— Азамат Эсенбеков назначен акимом Московского района;
— Болот Саткеев освобожден от должности акима Сокулукского района;
— Максат Телекматов назначен заместителем акима Жайыльского района.
Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о внесении изменений в Закон «О рекламе».
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