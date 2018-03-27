28 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.30-17.00 — улицы Куйбышева, Огонбаева, Гоголя, Абдрахманова, Ибраимова, Чуйкова, Гоголя, Боконбаева, Герцена, Линейная, Кожомкулова;

10.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;

9.30-18.00 — улицы Ахунбаева, 129, Можайского, Кызыл-Кийская, Белинского, Тыныстанова, Попова;

9.00–17.00 — улицы Бородина, Нарвская;

9.00–19.00 — проспект Мира, 95/3, 95а, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Бата», «Кайында».

В Чуйской области:

9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Ленинское (улицы Прохладная, Коммунаров),

Аламудун (улица Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Восточная, Набережная, Северная, Мичурина, проспекты Ленина, Победы), Пригородное, Байтик (улицы Суюнбаева, Тупик, новостройка), Новопавловка (улицы Молодежная, Фрунзе, Учительская, Крупской, Гоголя), Сокулук (улицы Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Калинина, Полярная, Садовая, Новооктябрьская, Линейная, Иссык-Кульская), Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Западная, переулок Атбашинский), Чат-Кель (улицы Ленина, Первомайская) Ак-Суйка (район водокачки), Александровка (улица Исмаева), Беловодское (улицы Колхозная, Крупской), Интернациональное, Джар-Башы, Боз-Бармак, город Кант (2-й микрорайон);

8.30-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 25, 26) , село Ставрополовка (улицы Центральная, Октябрьская);

13.00–17.00 — село Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Садовый, Атбашинский).

В Иссык-Кульской области:

9.00–18.00 — села Бар-Булак, Тон, Шор-Булак.

В Ошской области: