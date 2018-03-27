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Общество

Смертность на дорогах сократилась на 40 процентов. Премьер удовлетворен

Премьер-министр провел рабочее совещание по прогрессу в реформировании системы дорожной безопасности.

Сапар Исаков отметил, что дорожная безопасность остается приоритетным направлением работы правительства.

«Мы внимательно анализируем ситуацию, связанную с дорожной безопасностью, и принимаем меры для ее улучшения. Так, за два последних месяца смертность в ДТП сократилась почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Сапар Исаков.

Глава правительства добавил, что при этом на 45 процентов увеличилось количество выявляемых нарушений (на 74 тысячи больше). В бюджет от штрафов поступило более чем на 18 миллионов сомов больше, что свидетельствует о сокращении коррупции в ведомстве.

По данным Сапара Исакова, ГУОБДД выявило 160 фактов нарушений со стороны чиновников, что является показателем более беспристрастной и честной работы.
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