Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке

Завершена работа над программой электронного составления административного протокола через планшеты. Система запущена в пилотном режиме на территории Октябрьского района города Бишкека. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

«Программное обеспечение, разработанное в рамках программы «Таза коом», позволит Главному управлению обеспечения безопасности дорожного движения не отнимать водительские удостоверения граждан, нарушивших ПДД. После того, как будет налажена система внесения протоколов в базу данных, содержащуюся в планшетах, сотрудник ГУОБДД не будет забирать права, а просто фиксировать нарушение», — объяснил глава правительства.

Отъем водительских удостоверений является самым большим коррупциогенным фактором в ведомстве. Сапар Исаков

По его словам, в базе данных на планшетах сотрудников ГУОБДД будет храниться информация о самом автолюбителе, автомашине, нарушениях ПДД, оплаченных или неоплаченных штрафах.

«Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД водителями будет способствовать искоренению коррупции, что, в свою очередь, положительно скажется на сокращении количества ДТП, увеличит пополнения в бюджет для улучшения дорожной безопасности и дорожной инфраструктуры, повысит культуру вождения и создаст более комфортные условия для водителей», — отметил Сапар Исаков.

После тестирования для реализации данного проекта будут внесены соответствующие изменения в статьи 556 и 558 Кодекса об административной ответственности КР.