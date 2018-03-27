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Общество

СМИ назвали пятерку сильнейших армий ближайшего будущего

К 2030 году Индия, Франция, Россия, США и Китай будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете. Об этом пишет эксперт Роберт Фарли в статье для американского журнала The National Interest.

При этом журналист считает армию США «золотым стандартом», так как она имеет огромный опыт военных операций, внушительный бюджет и множество беспилотных аппаратов для разведки и нанесения ударов.

Российские вооруженные силы, в свою очередь, пережили тяжелый период после развала СССР, пишет автор. Но благодаря должному финансированию они возродились и теперь «пугают соседей размерами и выучкой».

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но тем не менее будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — полагает эксперт.

Вместе с тем Фарли отметил, что Китай и Индия в настоящее время уже имеют практически все типы вооружений, характеристики которых улучшатся к 2030 году.

Кроме того, в статье говорится, что из стран Европы мощные вооруженные силы сохранит только Франция.

1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших системах стратегического оружия России. Особое внимание президент уделил межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», а также гиперзвуковому комплексу «Кинжал».
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