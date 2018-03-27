Ректорат КНУ объяснил, почему выселяет преподавателей из общежития

Преподаватели живут в аварийном общежитии. Университет уже получал предписание от соответствующих служб об устранении неполадок. Об этом стало известно на встрече с ректором КНУ.

Ранее преподаватели Кыргызского национального университета заявили, что их выгоняют с детьми на улицу.

Ректор вуза Канат Садыков говорит о том, что здание общежития находится в аварийном состоянии. Здесь требуется капитальный ремонт. Недавно сгорел электрический щит.

«Студенты были расселены по другим общежитиям, но преподаватели не хотят освобождать комнаты. Предписание им выдано. Если случится пожар, кто будет виноват? Тревожит безответственность этих людей перед своими детьми. Сейчас в общежитии более 80 детей школьного и дошкольного возраста», — сказал Канат Садыков.

Кроме того, в университете отмечают, что данные общежития имеют студенческий статус, и преподаватели в них проживать не могут. Бывшие руководители вуза ввели практику заселения преподавателей.

В настоящее время здание общежития обесточено.

