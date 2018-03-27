15:13
USD 68.16
EUR 84.47
RUB 1.20
Общество

Ректорат КНУ объяснил, почему выселяет преподавателей из общежития

Преподаватели живут в аварийном общежитии. Университет уже получал предписание от соответствующих служб об устранении неполадок. Об этом стало известно на встрече с ректором КНУ.

Ранее преподаватели Кыргызского национального университета заявили, что их выгоняют с детьми на улицу.

Ректор вуза Канат Садыков говорит о том, что здание общежития находится в аварийном состоянии. Здесь требуется капитальный ремонт. Недавно сгорел электрический щит.

«Студенты были расселены по другим общежитиям, но преподаватели не хотят освобождать комнаты. Предписание им выдано. Если случится пожар, кто будет виноват? Тревожит безответственность этих людей перед своими детьми. Сейчас в общежитии более 80 детей школьного и дошкольного возраста», — сказал Канат Садыков.

Кроме того, в университете отмечают, что данные общежития имеют студенческий статус, и преподаватели в них проживать не могут. Бывшие руководители вуза ввели практику заселения преподавателей.

В настоящее время здание общежития обесточено.
 
Ссылка:
просмотров: 561
Версия для печати
Материалы по теме
Вдова и студентка могут остаться на улице. Бишкекская схема отъема жилья
Обращение услышали. Корпус, где учатся студенты журфака КНУ, отремонтируют
Студенты КНУ недовольны условиями обучения в вузе
Выселенные из общежития цирка в Бишкеке грозят митингом
Как выселяют жильцов общежития Госцирка. Фоторепортаж
Между жильцами общежития Госцирка и милиционерами произошла стычка
Освобождена от должности ректор Кыргызского национального университета
Сотрудники КНУ просят президента Кыргызстана взять под контроль ситуацию в вузе
Нургазы Майрыков: Руководство КНУ до сих пор не вернуло деньги за турникеты
Руководство КНУ не принимает меры пожарной безопасности в общежитиях
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Улица Тыналиева в&nbsp;Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
&laquo;Хайповые&raquo; стикеры для Telegram от&nbsp;MegaCom «Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге